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Боевики «Талибана» узбекского происхождения вышли с протестами против этнической дискриминации и ареста их командира, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Сотни узбекских боевиков террористической группировки «Талибан» вышли с протестами в столице североафганской провинции Фарьяб Меймене после увольнения их командира и шефа местной полиции Махдома Алама, сообщает ближневосточное издание The National.

По данным СМИ, Махдома Алама обвинили в похищении трех женщин в Мазари-Шарифе (провинция Балх, север Афганистана), уволили и арестовали на этом основании по ордеру замминистра обороны Афганистана. Узбекские талибы при этом считают, что мотив увольнения их командира — его национальность.

The National пишет, что протестующие талибы настаивают на невиновности Алама. В ходе выступлений они окружили администрацию губернатора провинции и разоружили несколько боевиков талибана из числа пуштунов.

Второй вице-премьер в талибском правительстве Афганистана, этнический узбек Абдул Салам Ханафи в твиттере призвал отправить делегацию для переговоров с протестующими в Фарьябе.

Захватившая власть в Афганистане в августе прошлого года группировка «Талибан» в основном состоит из пуштунов. Представители других национальностей Афганистана ранее обвиняли талибов в этнических притеснениях.

«Узбеки и туркмены хотят быть представлены в правительстве. Они расставили палатки в центре города и продолжат митинг, пока их требования не выполнят», — цитирует издание одного из очевидцев протестов.

При этом The National пишет, что протестные настроения узбекских боевиков были подавлены к вечеру 13 января. Сейчас в провинцию направляются пуштунские боевики из юго-западной части Фарьяба.

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