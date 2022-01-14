Боевики «Талибана» узбекского происхождения вышли с протестами против этнической дискриминации и ареста их командира, - СМИ

CentralAsia (CA) - Сотни узбекских боевиков террористической группировки «Талибан» вышли с протестами в столице североафганской провинции Фарьяб Меймене после увольнения их командира и шефа местной полиции Махдома Алама, сообщает ближневосточное издание The National.

به هیچ آشوب گر اخلال امنیت مردم فاریاب را نمیدهیم، مشکلات و مطالبات تان را از راه مذاکره حل بسازی در غیر سرکوب میشوید و اردوی تا دندان مسلح از مزار طرف تان حرکت میکند@ pic.twitter.com/lWWkuNOWhE — قاری فصیح الدین فطرت (@Qfasihb) January 13, 2022

По данным СМИ, Махдома Алама обвинили в похищении трех женщин в Мазари-Шарифе (провинция Балх, север Афганистана), уволили и арестовали на этом основании по ордеру замминистра обороны Афганистана. Узбекские талибы при этом считают, что мотив увольнения их командира — его национальность.

The National пишет, что протестующие талибы настаивают на невиновности Алама. В ходе выступлений они окружили администрацию губернатора провинции и разоружили несколько боевиков талибана из числа пуштунов.

Второй вице-премьер в талибском правительстве Афганистана, этнический узбек Абдул Салам Ханафи в твиттере призвал отправить делегацию для переговоров с протестующими в Фарьябе.

وضعیت راازنزدیک زیرنظردارم،به حرکات وتویت های احساساتی مردم بیشتراحساساتی میشوند،جزفرستادن هیأت ورسیده گی به خواست مردم دیگرراه نیست،به بزرگان امارت اسلامی همین مشوره رادادم ودرهرشرایط درکنار مردم فاریاب بعنوان یک فاریابی خواهم ایستادوازمردم عزیزنیزمیخواهم ازحوصله ودرایت کارگیرند https://t.co/9pROaF8V8X — عبدالسلام حنفی (@Ab_salamhanafi) January 14, 2022

Захватившая власть в Афганистане в августе прошлого года группировка «Талибан» в основном состоит из пуштунов. Представители других национальностей Афганистана ранее обвиняли талибов в этнических притеснениях.

«Узбеки и туркмены хотят быть представлены в правительстве. Они расставили палатки в центре города и продолжат митинг, пока их требования не выполнят», — цитирует издание одного из очевидцев протестов.

نیروهای تازه با تانگ های ضربتی بشمول سه لوا وارد فاریاب شدند، این نیرو فقط برای تأمین امنیت مردم فاریاب خواهد بود و در خدمت شان قرار خواهد گرفت، اردوی ملی از مردم و در خدمت مردم خواهد بود pic.twitter.com/pXZqxTCdYm — قاری فصیح الدین فطرت (@Qfasihb) January 14, 2022

При этом The National пишет, что протестные настроения узбекских боевиков были подавлены к вечеру 13 января. Сейчас в провинцию направляются пуштунские боевики из юго-западной части Фарьяба.