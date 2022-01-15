За сутки в Монголии выявили 2347 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 2 тыс. 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 406 тыс. 118.

Из новых случаев 1 тыс. 350 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 975 случаев были выявлены в регионах страны. Кроме того, зарегистрировано 22 завозных случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 847 пациентов находятся в легком, 3 тыс. 902 — в среднем, 782 — в тяжелом и 40 — в крайне тяжелом состоянии.

За сутки в Монголии зарегистрировано 2 случая смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 011.

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