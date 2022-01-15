Самолеты с российскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

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CentralAsia (CA) - Самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алматы», - говорится в сообщении.

Пятнадцать Ил-76 и три Ан-124 доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.

За помощью к ОДКБ «в преодолении террористической угрозы» обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тыс. человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тыс.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. Также в этот же день первые четыре самолета с российскими десантниками вернулись в Ивановскую область.

Утром в пятницу, 14 января на родину вернулись миротворцы из Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Белорусии.