Погибшую во время беспорядков в Казахстане россиянку 7 раз ударили ножом и добили выстрелом в голову, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Погибшую в Казахстане гражданку России Марию Ким семь раз ударили ножом, после чего добили контрольным выстрелом в голову. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.

По данным канала, 26-летняя россиянка работала администратором кофейни в казахстанском Таразе (Жамбылская область). Сотрудники заведения просили владельца выслать за ними машину, однако он отказался. Когда Ким закрывала кофейню, к ней подошли неизвестные и семь раз ударили ножом, после чего выстрелили в голову. Уточняется, что злоумышленники хотели ограбить заведение.

Ранее Ким проживала в городе Тавда Свердловской области. У нее осталось трое детей.

О гибели россиянки во время протестов в Казахстане ранее 14 января сообщило посольство России. Дипломаты обратились к руководству Жамбылской области с просьбой взять ситуацию на контроль и сейчас прорабатывают вопрос об оказании семье Ким материальной помощи.

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