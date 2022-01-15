В Алматы задержаны 2400 участников массовых беспорядков

CentralAsia (KZ) - В Алматы с начала антитеррористической операции задержаны 2 тыс. 402 участника незаконных акций и мародерств, сообщает информационный центр комендатуры Алматы.

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 тыс. 402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 тыс. 976 единиц боеприпасов. За минувшие сутки на пульт 102 поступило всего 586 сообщений», - сообщили в комендатуре.

Также сообщается, что в сall-centre комендатуры поступило 93 сигнала от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.

Ранее в полиции Алматы сообщили, что свыше 1000 человек атаковали здание Департамента полиции Алматы во время массовых беспорядков и погромов.

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