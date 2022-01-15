В Казахстане вновь зафиксирован рекордный всплеск заражений коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 12 тыс. 381 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 5788;
- город Алматы – 1549;
- Карагандинская область – 1521;
- Атырауская область – 521;
- Алматинская область – 405;
- город Шымкент – 380;
- Акмолинская область – 330;
- Актюбинская область – 300;
- Западно-Казахстанская область – 246;
- Мангистауская область – 234;
- Павлодарская область – 223;
- Кызылординская область – 320;
- Жамбылская область – 192;
- Туркестанская область - 141;
- Восточно-Казахстанская область – 105;
- Костанайская область – 104;
- Северо-Казахстанская область – 22.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 036 тыс. 385 заболевших коронавирусом.