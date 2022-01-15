В Казахстане вновь зафиксирован рекордный всплеск заражений коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 12 тыс. 381 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 5788;

- город Алматы – 1549;

- Карагандинская область – 1521;

- Атырауская область – 521;

- Алматинская область – 405;

- город Шымкент – 380;

- Акмолинская область – 330;

- Актюбинская область – 300;

- Западно-Казахстанская область – 246;

- Мангистауская область – 234;

- Павлодарская область – 223;

- Кызылординская область – 320;

- Жамбылская область – 192;

- Туркестанская область - 141;

- Восточно-Казахстанская область – 105;

- Костанайская область – 104;

- Северо-Казахстанская область – 22.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 036 тыс. 385 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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