экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В полиции озвучили подробности смерти россиянки в Казахстане
Предыстория: В Казахстане во время протестов погибла россиянка

CentralAsia (CA) -  Россиянка, погибшая во время погромов в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, сообщили в департаменте полиции региона, передает Tengrinews.kz.

«Погибшая М. Ким 1995 года рождения действительно была гражданкой России, на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять», - сообщили в пресс-службе департамента.

По данному факту проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщили, что девушку якобы семь раз ударили ножом, после чего добили контрольным выстрелом.

«Указанная в публикациях информация о ножевых ранениях не соответствует действительности», - заверили в департаменте.

По данным Telegram-канала, девушка работала в кафе, преступление произошло, когда она покидала место работы. Согласно опубликованной версии произошедшего, когда в городе начались беспорядки, сотрудники просили владельца кафе выслать за ними машину, но тот якобы отказался. Девушке пришлось самой закрывать заведение, в это время на нее напали мародеры. Однако, как пишет издание в новой публикации, представители заведения утверждают, что вечером, когда произошла трагедия, сотрудников развозили по домам на машине.

На представленном видео показано, как девушка выходит из заведения и идет в сторону дороги.

В посольстве России сообщили, что направили запрос в правоохранительные органы Казахстана о необходимости тщательного и всестороннего расследования преступления.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Алматы ужесточили карантин
  • Погибшую во время беспорядков в Казахстане россиянку 7 раз ударили ножом и добили выстрелом в голову, - СМИ
  • В Казахстане снова рекорд – число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com