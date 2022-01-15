В полиции озвучили подробности смерти россиянки в Казахстане

CentralAsia (CA) - Россиянка, погибшая во время погромов в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, сообщили в департаменте полиции региона, передает Tengrinews.kz.

«Погибшая М. Ким 1995 года рождения действительно была гражданкой России, на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять», - сообщили в пресс-службе департамента.

По данному факту проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщили, что девушку якобы семь раз ударили ножом, после чего добили контрольным выстрелом.

«Указанная в публикациях информация о ножевых ранениях не соответствует действительности», - заверили в департаменте.

По данным Telegram-канала, девушка работала в кафе, преступление произошло, когда она покидала место работы. Согласно опубликованной версии произошедшего, когда в городе начались беспорядки, сотрудники просили владельца кафе выслать за ними машину, но тот якобы отказался. Девушке пришлось самой закрывать заведение, в это время на нее напали мародеры. Однако, как пишет издание в новой публикации, представители заведения утверждают, что вечером, когда произошла трагедия, сотрудников развозили по домам на машине.

На представленном видео показано, как девушка выходит из заведения и идет в сторону дороги.

В посольстве России сообщили, что направили запрос в правоохранительные органы Казахстана о необходимости тщательного и всестороннего расследования преступления.