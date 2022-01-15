Созданный Токаевым фонд «Қазақстан халқына» возглавил Болат Жамишев

Болат Жамишев

CentralAsia (KZ) - Бывший министр финансов Казахстана Болат Жамишев возглавил общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», созданный по поручению президента Касыма-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.

Задачи фонда «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»):

- оказание благотворительной помощи населению Казахстана по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта;

- оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;

- содействие в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения;

- поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана;

- оказание благотворительной помощи по иным приоритетным направлениям деятельности фонда.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

Сообщается, что на пост председателя фонда «Қазақстан халқына» попечительским советом предложена и единогласно поддержана кандидатура Болата Жамишева.

Высшим органом управления фонда «Қазақстан халқына» является общее собрание участников фонда, контролирующим органом - попечительский совет, исполнительным органом - правление, контрольным органом - ревизионная комиссия.

Представители бизнес-сообщества и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет ОСФ «Қазақстан халқына».

11 января в ходе выступления в Мажилисе Токаев поручил создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына».

«Подчеркну, это не фонд президента или правительства, или какого-либо другого госоргана. Это фонд всех казахстанцев. Это народный фонд. Он не будет функционировать при администрации или правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет. Назначен честный, ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой», - сказал тогда глава государства.

Болат Жамишев в апреле 2019 года ушел из Банка развития Казахстана. Ранее он возглавлял Министерство финансов (2007-2013 годы), Министерство регионального развития (2013-2014 годы), был председателем Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2004-2006 годы). Кандидат экономических наук.

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