Токаев поручил установить точное количество погибших среди населения в ходе массовых волнений

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководством силовых структур поручил уделить внимание вопросам расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, также установления точного количества погибших среди гражданского населения.
Как сообщается на сайте Акорды, глава государства поручил разработать новую нормативную базу координации действий силовых органов в критических ситуациях.
На совещании главе государства было доложено о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.
В мероприятии приняли участие первые руководители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство Администрации президента и аппарата Совета безопасности.
По итогам совещания, Токаев также поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил Специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.
Президент подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий.