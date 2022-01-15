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Восемь самолетов с миротворцами прибыли в Россию из Казахстана

CentralAsia (CA) -  Восемь самолетов с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, приземлились на аэродроме «Северный» в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Восемь самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром «Северный» (город Иваново) из Казахстана», — уточнили в ведомстве.

Ранее еще два самолета ВКС сели на аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье. Всего для переброски личного состава и техники задействованы 15 Ил-76 и три Ан-124.

Отмечается, что после посадки последнего борта пройдут торжественные мероприятия. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.

В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, во время протестов ранены около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Точных данных о пострадавших среди гражданского населения власти пока не обнародовали.

Совет коллективной безопасности ОДКБ по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева принял решение направить на место событий коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. В операции участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.

В четверг, 13 января, объявлено об успешном завершении миссии.

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