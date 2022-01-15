В Казахстане двое зятьев Назарбаева освобождены от занимаемых должностей

Димаш Досанов(слева), Кайрат Шарипбаев (справа

CentralAsia (KZ) - Фонд «Самрук-Қазына» сообщил об освобождении с должности двух зятьев первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева.

Полномочия главы «КазТрансОйл» Димаша Досанова досрочно прекращены. Об этом сообщается на сайте фонда «Самрук-Казына».

«В соответствии с решением Совета Директоров АО «КазТрансОйл» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл», согласно поданного заявления», - говорится в сообщении.

Досанов родился в 1981 году в Алматы. Имеет три высших образования. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, а также имеет степень магистра делового администрирования (МВА) Джорджтаунского университета (США). Владеет казахским, русским, английским и итальянским языками. Досанов приходится мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева – Алие Назарбаевой.

Трудовую деятельность Досанов начал в 2002 году менеджером Ассоциации развития малого и среднего бизнеса при аппарате акима Медеуского района города Алматы.

В 2004 году работал ведущим специалистом отдела развития новых технологий департамента инновационной политики и развития новых технологий Министерства индустрии и торговли РК.

С 2004 по 2006 год трудился в АО «РД «КазМунайГаз» в должностях менеджера административного департамента, помощника генерального директора, главного менеджера департамента информационных технологий, старшего инженера департамента автоматизации систем управления технологическими процессами.

В 2006-2010 годах - заместитель директора департамента развития казахстанского содержания АО НК «КазМунайГаз».

С 2010 по 2014 год - заместитель генерального менеджера по сервису, генеральный менеджер по сервису НКОК/NCOC, прикомандирован от АО НК «КазМунайГаз» в «КМГ Кашаган Б.В».

С 2014 по январь 2016 года - генеральный директор ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

15 января 2016 года избран членом Правления АО «КазТрансОйл».

С января 2016 года до настоящего времени занимал должность первого заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл». Был назначен генеральным директором «КазТрансОйл» в августе 2016 года.

Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления АО НК QazaqGaz, сообщается на сайте sk.kz.

«В соответствии с решением Совета Директоров АО «Национальная компания «QazaqGaz» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz», согласно поданного заявления», - говорится в сообщении.

Кайрат Шарипбаев родился 16 августа 1963 года в селе Актерек Джамбульского района Алма-Атинской области КазССР. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт в 1985 году и Алматинский государственный университет имени Абая в 1999 году, Кандидат политических наук. Шарипбаев приходится мужем старшей дочери Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой.

Трудовую деятельность:

- заместитель акима города Тараза (1999-2000);

- первый вице-президент ЗАО «Дауір», президент издательского дома «Кітап» (2001-2002);

- директор департамента транспортировки газа и маркетинга, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции ЗАО «Intergas Central Asia» (2002-2003);

- советник первого вице-президента, управляющий директор по коммерции АО «НК «Казахстан темир жолы» (2005-2006);

- председатель совета директоров АО «Данко» (2006-2009);

- генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» (01.2009-10.2014);

- генеральный директор Акционерного общества «КазТрансГаз» (28.10.2014-11.12.2015);

- исполнительный вице-президент по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз» (08.2016-02.2019);

- заместитель председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз» (с 02.2019);

- председатель правления АО «КазТрансГаз» (с 04.11.2020);

Прочие должности:

- член правления АО ННК «КазМунайГаз» (28.10.2014-11.12.2015, 11.10.2017-08.04.2021);

- председатель Совета директоров АО «КазТрансГаз» (11.12.2015, 08.2016-03.11.2020).

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения