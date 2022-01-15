Вирусолог назвал основные изменения в симптоматике «омикрона»

CentralAsia (CA) - По сравнению с ранними штаммами коронавируса заболевание «омикроном» протекает в достаточно мягкой форме, а смертность значительно снизилась. Об этом рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков, передает РБК.

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время, как раньше, примерно два процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — заявил он.

Ученый отметил, что вирус изменился: на сегодняшний день им в большей мере заболевают молодые люди, у которых течение болезни протекает гораздо легче. «Раньше старые варианты детей практически не трогали. Молодые люди переносили это, не замечая, на ногах. Сейчас люди молодые и среднего возраста болеют гораздо больше по сравнению с пожилыми», — указал Чумаков.

По его словам, «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути, а также не прогрессирует в воспаление легких, как это было с изначальными вариантами COVID-19. Среди основных проявлений омикрон-штамма Чумаков выделил: головную боль, насморк, отсутствие потери обоняния, кашель и раздражение в носу. «Длится от одного дня до трех — пяти. Но есть некоторые люди, которые с омикроном ложатся в больницу и, к сожалению, некоторые умирают», — подытожил ученый.

Он также заявил, что тот факт, что «омикрон» обладает большей заразностью по сравнению с другими штаммами является «хорошей новостью», поскольку снизилась патогенность этого вируса и его летальность. «Поскольку он так хорошо распространяется, даже среди привитых и переболевших, то общее количество случаев огромно. То есть в 5-6 раз больше, чем это было на пике самой большой предыдущей волны. И в результате наполнение госпиталей примерно такое же», — отметил Чумаков.

Кроме этого, вирусолог указал на пример Южной Африки, в которой омикрон-штамм и обнаружили. Он отметил, что сначала там был резкий подъем заболеваемости, а потом это достаточно быстро пошло на спад. Ученый объяснил это тем, что многие люди там переболели естественным путем, а на сегодняшний день подобную картину можно наблюдать в Европе и США.

Чумаков отдельно отметил, что новым штаммом придется переболеть всем. «Нам всем придется переболеть. Знаем то мы или не знаем. Многие переболеют, даже не подозревая этого. Я думаю, что через пару месяцев значительная часть населения заразится этим штаммом», — пояснил он.

При этом он заявил, что COVID-19 гораздо чаще заболевают, а впоследствии умирают, непривитые люди. Ученый также указал, что не бывает пандемии, которая длилась бы более двух-трех лет.

Вариант коронавируса B.1.1.529 («омикрон») выявили в ЮАР в ноябре 2021 года. На фоне распространения нового штамма, многие страны мира начали устанавливать антирекорды по заражениям COVID.