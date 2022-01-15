В Казахстане задержали бывшего замминистра энергетики Жумабая Карагаева

Жумабай Карагаев

CentralAsia (KZ) - В Казахстане задержаны уволенный ранее в субботу замминистра энергетики Жумабай Карагаев, а также руководители электронных торговых площадок и «лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Манигстауской области», сообщило государственное Агентство по финансовому мониторингу.

«В отношении Карагаева Ж. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — отмечается в заявлении ведомства. Расследование продолжается.

Карагаев был освобожден от должности 15 января. Он занимал пост замминистра энергетики с декабря 2019 года.

Новым вице-министром стал Асхат Хасенов. До этого он работал в структуре «Казмунайгаза».

Ранее о задержании Карагаева и других людей 14 января со ссылкой на источники сообщал казахстанский политолог Ербол Едилов.

1 января в Казахстане вдвое подорожал сжиженный газ, который часто применяется в качестве автомобильного топлива: с 60 до 120 тенге за литр. После этого в стране начались протесты, которые к вечеру 5 января переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватывали административные здания и помещения с оружием.

На фоне протестов в администрации республики начались кадровые изменения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство во главе с Аскаром Маминым и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза. Пресс-секретарь бывшего главы государства заявил, что тот сам решил передать пост Токаеву.

Президент ввел в стране чрезвычайное положение и объявил о начале антитеррористической операции. Страны ОДКБ по запросу Токаева направили в Казахстан миротворческий контингент. 13 января начался вывод сил.

После демонстраций в стране задержали более 9,9 тыс. человек, возбуждены 494 уголовных дела, из них 44 — об актах терроризма, 34 — о массовых беспорядках, 15 — об убийствах. Точное число погибших в ходе протестов неизвестно. За медицинской помощью обратились 2 тыс. 265 человек. Пострадали около 1 тыс. 300 предприятий и организаций. Общий ущерб оценивается в $2–3 млрд.

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