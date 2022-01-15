Еще в одной области Казахстана отменили режим ЧП

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил чрезвычайное положение в Актюбинской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.
«В соответствии со статьей 9 Закона республики Казахстан «О чрезвычайном положении» постановляю:
Отменить с 07 часов 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное Указом президента Казахстана от 5 января 2022 года № 738 «О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области», - говорится в тексте документа.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Ранее режим ЧП был отменен в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
Режим ЧП остается в: Атырауской, Кызылординской, Алматинской, Мангистауской и Жамбылской областях. Также в Нур-Султане и Алматы.