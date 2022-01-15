Власти Казахстана назвали число погибших в протестах

CentralAsia (KZ) - В протестах и сопровождавших их беспорядках в Казахстане погибли 225 человек, в том числе мирные жители и силовики, заявили начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Серик Шалабаев и директор департамента по связям с общественностью Минздрава Асель Артакшинова, передает Sputnik Казахстан.

Из общего числа погибших 19 — правоохранители, уточнили они. В протестах пострадали 4578 человек, 863 людям понадобилось стационарное лечение. Сейчас в больницах остаются 265 человек, 67 — в тяжелом состоянии, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на данные Минздрава республики.

Общее число участников погромов — более 20 тыс., уточнили в Генпрокуратуре.

Всего было заведено 546 уголовных дел, 672 подозреваемых доставлены в изоляторы.

В Генпрокуратуре также рассказали, что во время протестов было совершено 20 нападений на медучреждения в Алматы, в том числе на пять стационаров и 14 аптек. Три городские больницы в течение трех суток находились «на осадном положении», заявили в ведомстве. Там отметили, что медики работали без смены, питание в больницы не подвозили. Сейчас все медучреждения Алматы работают штатно.

На этом фоне в Казахстане продолжаются задержания бывших чиновников и проводятся перестановки в крупных компаниях. В субботу стало известно, что в отставку ушли предправления «КазТрансОйл» Димаш Досанов и предправления «Национальной компании «QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев. Досанов является мужем младшей дочери Назарбаева Алии, Шарипбаева называют мужем старшей дочери экс-президента, Дариги.

В субботу также был задержан бывший замминистра энергетики Жумабай Карагаев, которого уволили ранее в тот же день. Его отправили под стражу на два месяца. До этого был уволен и арестован глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев сместил с должности главы Совета безопасности страны первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавив орган самостоятельно.

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