За сутки в Монголии выявили 2751 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 2 тыс. 751 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 408 тыс. 869.

Из новых случаев 1 тыс. 886 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 865 случай был выявлен в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 080 пациента находятся в легком, 4 тыс. 147 — в среднем, 768 — в тяжелом и 46 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксирован 1 случай смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 012.

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