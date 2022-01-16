В Генпрокуратуре Казахстана озвучили хронологию массовых беспорядков в стране

CentralAsia (KZ) - Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев озвучил подробную хронологию массовых беспорядков, в результате которых погибли 225 и пострадали более 4500 человек, передает Tengrinews.kz.

«1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17:20 возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 этого же дня люди разошлись. 2 января число протестующих составило порядка нескольких сотен человек, а участники акций блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись», - сказал Шалабаев.

Начиная с 3 января, по его словам, акции протеста перекинулись на другие города и регионы. В этот же день в поддержку жителей Мангистауской области начались мирные митинги в других семи регионах страны - Нур-Султане, Алматы, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях.

«4 января митинги продолжились, а число регионов возросло до одиннадцати, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей. Численность участников резко возросла до 37 тыс. человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения, погромы, поджоги, в том числе служебных автомашин. В Алматы собравшиеся возле спорткомплекса «Алматы Арена» порядка 5 тыс. человек последовали к зданию акимата города, где вступили в столкновение с сотрудниками полиции. Всего было подожжено 6 полицейских автомашин, телесные повреждения получили пять военнослужащих Нацгвардии и 15 сотрудников полиции. В Шымкенте повреждена 21 полицейская автомашина», - указал Шалабаев.

Он пояснил, что с этого дня правоохранительные органы стали применять специальные средства нелетального характера в целях отражения нападений на сотрудников и административные здания.

«5 января погромы и захваты зданий продолжились в 11 регионах страны. Число их участников достигло 50 тыс. В ночь с 4 на 5 января террористы захватили здание акимата города Алматы и международный аэропорт Алматы. Также бандитами совершена попытка захвата пожарной части, Департамента полиции города, управлений полиции Ауэзовского и Жетысуского районов. Захвачены 7 оружейных магазинов. Совершены поджоги двух автомашин КамАЗ Погранслужбы КНБ, двух служебных автомашин ДП, зданий акимата, партии Nur Otan, четырех торговых центров, отделений банков. Общее число участников погромов и вооруженных нападений в Алматы составило свыше 20 тыс.», - сказал он.

В Кызылорде, по его словам, нападавшими подожжено 9 автомобилей, автомашиной насмерть сбит военнослужащий. Группа неизвестных отобрала у военнослужащих автомат и два пистолета. В Талдыкоргане нападавшие захватили здания акимата, полиции и ДКНБ области. По городу курсировали вооруженные группы, были захвачены здания акиматов областей в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Жамбылской областях.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что в целях исключения координации действий «террористов» и использования ими средств связи был ограничен доступ в Интернет. В каждом регионе страны ввели режим чрезвычайного положения и установили комендантский час.

Шалабаев указал, что 6 января решением Совета безопасности в стране объявлено проведение антитеррористической операции. Лишь с этого дня, по его словам, органы правопорядка и Вооруженные силы начали применять огнестрельное оружие для уничтожения «террористов». В Алматы предотвращена попытка захвата «террористами» телевышки «Кок-Тобе» и академии Погранслужбы КНБ. Также было принято решение отправить в Казахстан контингент из состава коллективных сил ОДКБ.

«7 января мирные акции протеста с участием граждан продолжились в нескольких регионах - Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях. В то же время в Алматы фиксировались обстрелы блокпостов, попытки захвата боевиками больниц, грабежи магазинов. В городах Таразе и Талдыкоргане совершены нападения на здания следственных изоляторов.

8 января ситуация постепенно стабилизировалась. В Алматы началась зачистка улиц и стратегических объектов. Несанкционированные сборы граждан были прекращены», - сказал Шалабаев.

Ранее Шалабаев сообщил, что всего в стране в результате массовых беспорядков было 4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 3393 - сотрудники силовых ведомств. Во время чрезвычайного положения в морги были доставлены 225 погибших, в том числе 19 полицейских и военных.

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