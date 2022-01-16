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В Казахстане четвертый день подряд обновляется антирекорд по числу заражений коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 тыс. 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 5 826;

- город Алматы – 1 798;

- Карагандинская область – 1 793;

- Атырауская область – 598;

- город Шымкент – 435;

- Алматинская область – 418;

- Акмолинская область – 347;

- Западно-Казахстанская область – 345;

- Кызылординская область – 343;

- Жамбылская область – 234;

- Павлодарская область – 320;

- Мангистауская область – 232;

- Актюбинская область – 229;

- Восточно-Казахстанская область – 217;

- Костанайская область – 179;

- Туркестанская область – 131;

- Северо-Казахстанская область – 78.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 049 тыс. 908 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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