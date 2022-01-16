В Казахстане четвертый день подряд обновляется антирекорд по числу заражений коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 тыс. 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 5 826;
- город Алматы – 1 798;
- Карагандинская область – 1 793;
- Атырауская область – 598;
- город Шымкент – 435;
- Алматинская область – 418;
- Акмолинская область – 347;
- Западно-Казахстанская область – 345;
- Кызылординская область – 343;
- Жамбылская область – 234;
- Павлодарская область – 320;
- Мангистауская область – 232;
- Актюбинская область – 229;
- Восточно-Казахстанская область – 217;
- Костанайская область – 179;
- Туркестанская область – 131;
- Северо-Казахстанская область – 78.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 049 тыс. 908 случаев коронавируса.