В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 7 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки 14 января от коронавируса и пневмонии умерли 7 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что у пяти пациентов был положительный тест на коронавирус, у двух - отрицательный.

На 16 января лечение от КВИ продолжают получать 67 тыс. 700 человек (66 тыс. 048 КВИ+ и 1 тыс. 652 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 тыс. 186 пациентов, на амбулаторном уровне - 61 тыс. 514 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 253 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 78 пациентов;

- на аппаратах ИВЛ - 44 пациентa.

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