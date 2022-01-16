Узбекистан временно закрыл наземную границу с Казахстаном из-за «омикрон»-штамма

- Узбекистан, политика
- 12:10, 16 января 2022
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CentralAsia (UZ) - С 15 января временно приостанавливается пересечение государственной границы Узбекистана с Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Ограничения введены для того, чтобы не допустить распространения нового «омикрон-штамма» COVID-19.
Исключение сделано для граждан, прибывающих в страну посредством авиационного сообщения.
Также въезд разрешён:
- гражданам Узбекистана и Казахстана (далее — граждан сторон), возвращающиеся на родину;
- сотрудникам межправительственной фельдъегерской связи;
- водителям, осуществляющим международную перевозку грузов;
- лицам, следующим в составе официальных (правительственных) делегаций;
- сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;
- гражданам Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющие свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;
- гражданам Казахстана, постоянно проживающих в Узбекистане, а также граждане Узбекистана, постоянно проживающих в Казахстане;
- гражданам сторон, следующих с целью учёбы;
- гражданам сторон, въезжающих (выезжающих) в лечебных целях, с целью посещения тяжело больных близких родственников, либо участия на похоронных мероприятиях близких родственников;
- гражданам сторон, сопровождающих тела скончавшихся граждан Узбекистана на территории Казахстана и граждан Казахстана на территории Узбекистана.
Однако Узбекистан не вводит ограничения на пересечение границы с Кыргызстаном.