Узбекистан временно закрыл наземную границу с Казахстаном из-за «омикрон»-штамма

CentralAsia (UZ) - С 15 января временно приостанавливается пересечение государственной границы Узбекистана с Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Ограничения введены для того, чтобы не допустить распространения нового «омикрон-штамма» COVID-19.

Исключение сделано для граждан, прибывающих в страну посредством авиационного сообщения.

Также въезд разрешён:

- гражданам Узбекистана и Казахстана (далее — граждан сторон), возвращающиеся на родину;

- сотрудникам межправительственной фельдъегерской связи;

- водителям, осуществляющим международную перевозку грузов;

- лицам, следующим в составе официальных (правительственных) делегаций;

- сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;

- гражданам Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющие свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;

- гражданам Казахстана, постоянно проживающих в Узбекистане, а также граждане Узбекистана, постоянно проживающих в Казахстане;

- гражданам сторон, следующих с целью учёбы;

- гражданам сторон, въезжающих (выезжающих) в лечебных целях, с целью посещения тяжело больных близких родственников, либо участия на похоронных мероприятиях близких родственников;

- гражданам сторон, сопровождающих тела скончавшихся граждан Узбекистана на территории Казахстана и граждан Казахстана на территории Узбекистана.

Однако Узбекистан не вводит ограничения на пересечение границы с Кыргызстаном.