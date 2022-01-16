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В Узбекистане за сутки выявлено более 900 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане 15 января, вновь выросло и составило 912, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Днём ранее было подтверждено 876 случаев.

Общее количество официально зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 205 тыс.

На Ташкент пришлась ровно половина всех новых случаев — 456. В Ташкентской области выявлено 137 случаев, в Джизакской — 51, в Самаркандской — 49, в Хорезмской — 38. В других регионах цифры составляют от 7 (Навоийская) до 31 (Наманганская область).

В течение дня зарегистрировано 2 случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число официально зарегистрированных случаев смерти составляет 1 тыс. 515.

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