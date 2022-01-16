В России выявили максимум заражений COVID-19 с середины декабря

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 29 тыс. 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это максимум с 13 декабря (тогда было зафиксировано 29 тыс. 558 случаев). Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 4 162 (14,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 803 тыс. 534 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 246,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 524 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 909 тыс. 792 человека.