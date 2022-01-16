В России за сутки от коронавируса скончались 686 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 686 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 70 и Санкт-Петербурге — 63.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 321 тыс. 320 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,8 млн, из них выздоровели — 9,8 млн, под медицинским наблюдением остается 909 тыс. 792 пациента.