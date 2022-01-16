Талибы применили слезоточивый газ против женщин на демонстрации в Кабуле

CentralAsia (CA) - Сторонники террористического движения «Талибан» применили слезоточивый газ против женщин, которые вышли на митинг в защиту своих прав. Об этом сообщило афганское агентство Amaj News в Facebook.

Женщины вышли на улицы Кабула, требуя равенства и справедливости. По их словам, талибы использовали слезоточивый газ для разгона демонстранток, пишет Amaj News.

Женщины протестуют против того вида хиджаба, который требуют носить талибы. «Это не исламский хиджаб, его не принимаем», — скандировали протестующие. Женщины также говорили о том, что не хотят в Афганистане отсталой культуры и о том, что «устали от плена» талибов. Они также держали плакаты с лозунгом «права женщин — это права людей».

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. Ситуация в стране обострилась после вывода международных войск из страны. «Талибан» начал наступление и захватил всю территорию страны.

После прихода к власти талибы разрешили женщинам работать и учиться, но только в том случае, если они будут носить хиджаб, закрывающий все тело и лицо. Заниматься спортом талибы женщинам запретили. Позднее талибы запретили женщинам ездить в такси без хиджаба и перемещаться на большие расстояния без сопровождения мужчин.