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Во время беспорядков в Алматы погибло 149 человек

CentralAsia (KZ) -  В Алматы, Казахстан в ходе массовых беспорядков погибли 149 человек, 11 из них - сотрудники правоохранительных органов. Об этом на брифинге рассказал глава департамента полиции города Канат Таймерденов.

Он напомнил, что в ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата городского департамента полиции, Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районных подразделений и здания местной полицейской службы.

Также он рассказал, что за эти дни было совершено семь нападений на морг, и 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами. Здание ДП штурмовали до самого утра, в группе «террористов» работали снайперы, которые вели прицельный огонь по полицейским с крыши близлежащего здания.

«Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой», - сказал Таймерденов на брифинге СЦК.

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