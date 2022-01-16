В ходе беспорядков было похищено 1347 единиц оружия, – глава полиции Алматы

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал, что «террористы» захватили 1 тыс. 347 единиц оружия.

«Другие группы террористов захватили одновременно 7 оружейных магазинов, где завладели оружием и боевыми припасами. На сегодняшний день было похищено 1 тыс. 347 единиц оружия. В том числе 501 единица нарезного, 807 гладкоствольного, 39 газотравматического оружия», - сказал Таймерденов на брифинге СЦК.

По его словам, в настоящее время продолжается изъятие оружия у преступников.

«На сегодняшний день в ходе спецопераций изъято 127 единиц оружия, 2 тыс. 800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы и спецсредства и большое количество похищенного во время мародерства имущества. Проводятся необходимые следственные действия», - добавил Таймерденов.

Сообщается, что мародерами разграблено более 1 тыс. 600 объектов торговли, повреждено и уничтожено более 356 единиц автотранспорта, в том числе 163 единицы служебного транспорта полиции.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения