экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ходе беспорядков было похищено 1347 единиц оружия, – глава полиции Алматы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал, что «террористы» захватили 1 тыс. 347 единиц оружия.

«Другие группы террористов захватили одновременно 7 оружейных магазинов, где завладели оружием и боевыми припасами. На сегодняшний день было похищено 1 тыс. 347 единиц оружия. В том числе 501 единица нарезного, 807 гладкоствольного, 39 газотравматического оружия», - сказал Таймерденов на брифинге СЦК.

По его словам, в настоящее время продолжается изъятие оружия у преступников.

«На сегодняшний день в ходе спецопераций изъято 127 единиц оружия, 2 тыс. 800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы и спецсредства и большое количество похищенного во время мародерства имущества. Проводятся необходимые следственные действия», - добавил Таймерденов.

Сообщается, что мародерами разграблено более 1 тыс. 600 объектов торговли, повреждено и уничтожено более 356 единиц автотранспорта, в том числе 163 единицы служебного транспорта полиции.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Узбекистан временно закрыл наземную границу с Казахстаном из-за «омикрон»-штамма
  • Талибы договорились с Туркменистаном о возобновлении строительства газопровода в Индию c марта 2022 года
  • За сутки в Монголии выявлен 2751 новый случай COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com