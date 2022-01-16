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Талибы договорились с Туркменистаном о возобновлении строительства газопровода в Индию c марта 2022 года

CentralAsia (TM) -  Делегация талибов договорилась с Туркменистаном о возобновлении строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) с марта 2022 года. Об этом написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи.

Ведомство утверждает, что в марте также начнутся работы по электроснабжению и расширению железной дороги из Туркменистана в Афганистан.

14 января в Туркменистан прибыла афганская делегация во главе с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки. 15 января состоялась встреча официальных лиц двух стран, на которой обсудили совместные проекты.

ТАПИ — проект газопровода протяженностью почти 2 тыс. км от туркменского месторождения «Галкыныш» через Афганистан и Пакистан до Индии. Строительство газопровода было приостановлено из-за нестабильной политической ситуации в Афганистане. Власти Туркменистана уже отчитались об окончании строительства трубопровода на своей территории.

Туркменистан, обладающий шестыми по величине запасами газа в мире, продает газ преимущественно России и Китаю. Проект ТАПИ поможет туркменским властям сократить зависимость от продаж своим крупнейшим импортерам газа.

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