В Ашхабаде снова ввели карантинные меры, - СМИ

CentralAsia (TM) - С утра 15 января в Ашхабаде, Туркменистан снова начали закрывать магазины (продуктовые продолжают работать) в торговых центрах и на базарах, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана». Полицейские подходят к продавцам и говорят, что в городе опять вводятся карантинные меры.

Закрываются также кафе, рестораны и банкетные залы. Объявлено о закрытии театров и концертных залов. В частности, отменены концерты во Дворце Мукамов.

Заранее владельцев магазинов и других общественных заведений о введении антиковидных мер не предупредили, и новые требования оказались для людей неожиданностью. Эпидемиологическая обстановка, по данным журналистов ХТ, в последние дни была спокойной. Всплеска заболеваемости коронавирусом они не заметили.

Накануне, во время заседания Кабинета Министров Туркменистана, президенту Гурбангулы Бердымухамедову доложили о дезинфекционных мерах на границах. «Учитывая сложившиеся в нынешнее время в мире непростые обстоятельства, связанные с глобальной пандемией», глава государства приказал «предпринимать безотлагательные и действенные меры по контролю ввозимых в страну товаров и строгому соблюдению всех таможенных процедур».

10 января вице-премьер и председатель Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней Сапардурды Тойлыев сообщил, что в связи с выявлением нового штамма коронавируса – «омикрон», «сейчас регулярно усиленными темпами продолжаются комплексные профилактические меры и принимаются важные решения». В ответ президент «особо отметил, что нельзя расслабляться в данном вопросе».

Власти Туркменистана по-прежнему отрицают наличие коронавируса в стране. Сам Бердымухамедов несколько раз говорил, что в стране нет зараженных. В декабре 2021 года Бердымухамедов объявил, что «в результате проведения масштабных работ» не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. При этом, глава государства поручил «активизировать превентивные меры».

Издание Turkmen.news собрало данные о смертях и выявило примерно 70 летальных случаев среди туркменистанцев от COVID-19. Еще около десятка родственников умерших пациентов в целях собственной безопасности запретили изданию публиковать их данные.