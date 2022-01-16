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Беспорядки в Алматы: 405 уголовных дел расследует полиция

CentralAsia (KZ) -  Главный прокурор Алматы Берик Жуйриктаев сообщил, что в полиции расследуют 405 уголовных дел после беспорядков. Об этом он заявил на брифинге СЦК.

«Подход здесь индивидуальный к каждому нарушителю. Оцениваем характер и степень тяжести совершенных правонарушений. С учетом всех этих обстоятельств прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 лицу. Из изоляторов временного содержания нами освобождено 91 лицо», - сказал Жуйриктаев.

Он добавил, что принимаются меры по восстановлению общественной безопасности.

«Сейчас правоохранительными органами расследуется 405 уголовных дел, под стражу взяты 249 лиц. По городу от рук преступников пострадало порядка двух тысяч объектов», - заключил главный прокурор Алматы.

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