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Первая в мире платформа для киберспортсменов запустила койн на «CAPEX», криптовалютной бирже в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Liberal Mind Co,.Ltd запустила первичное размещение монет (IEO) своего нативного токена «BES Token (Battle eSports coin)», который будет выпущен в качестве токена управления для Libes, первой в мире платформы для киберспорта, разработанной Liberal Mind Co. ., Ltd, 1 января 2022 г. (GMT+8) на «CAPEX», криптовалютной бирже в Монголии.

Libes — это платформа, созданная Децентрализованной автономной организацией (DAO), цель которой — создать новую форму развлечения как для игроков, так и для пользователей, взяв на себя задачу решения различных проблем в быстро растущей сфере киберспорта.

Токены BES функционируют как внутриигровая валюта и необходимы пользователям для покупки очков для подарков игрокам киберспорта в рамках Libes, и в то же время служат правом голоса для платформы.

CAPEX — это монгольская криптовалютная биржа, одобренная и используемая ведущими мировыми финансовыми учреждениями, которая привлекает внимание всего мира своим ускоренным ростом, включая возможность вывода средств в банки в Монголии.

Деловой альянс с CAPEX и IEO токенов BES еще больше улучшит удобство и надежность токенов BES, а Libes продолжит вносить свой вклад в расширение киберспорта посредством своих различных инициатив.

Libes заключила партнерское соглашение с Mesa (Монгольская ассоциация киберспорта) для проведения международного турнира PUBG с 27 декабря 2021 года по 4 января 2021 года. Призовой фонд турнира был выплачен в виде законного платежного средства и токенов BES. BES токены станут собственной валютой рынка киберспорта в будущем. Матч транслировался монгольским телеканалом.

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