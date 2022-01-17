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Монгольская группа The HU выступит на Coachella-2022

CentralAsia (MNG) -  Один из самых известных в мире музыкальных фестивалей – Coachella пройдет 15-17 и 22-24 апреля в Калифорнии, США.

Вчера организаторы объявили список артистов и групп, которые выступят на сцене Coachella с монгольской рок-группой, включая The HU. Монгольская группа выступит на сцене 15 и 22 апреля.

Фестиваль, который был отложен на 2 года из-за вспышки глобальной пандемии, возвращается, собрав 180 артистов, включая Ye, Billie Eilish, Harry Styles, 21 Savage.

Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла (Coachella Valley Music and Arts Festival), также известный как Коачелла-фест или просто Coachella — трёхдневный (ранее одно- или двухдневный) музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния.

Один из крупнейших, самых известных и самых прибыльных музыкальных фестивалей в Соединенных Штатах и во всем мире.

Впервые мероприятие состоялось в 1999 году. В число выступающих включены группы различной жанровой направленности — инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка; в рамках фестиваля также проходят художественные и скульптурные выставки.

Фестиваль Коачелла, основанный на искусстве музыки, а не на её популярности, получила звание «анти-Вудсток». Успех Коачелла привел к тому, что Goldenvoice устроил еще два дополнительных музыкальных фестиваля «Дилижанс» и «Путешествие по пустыне».

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