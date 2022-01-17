Монгольские МСП запустили свою продукцию на рынок Японии

CentralAsia (MNG) - Начиная с этого месяца более 20 местных малых и средних предприятий начали продавать свою продукцию на японском рынке через популярный веб-сайт www.sto-ory.com. Местные журналисты встретились с Г. Гангамөрөн, директором Центра поддержки малого и среднего бизнеса города Улан-Батор, и обсудили возможности, открывающиеся перед малым и средним бизнесом, - сообщает Отдел по связям со СМИ канцелярии губернатора столицы Монголии.

-Давайте поговорим о последних работах и основных моментах Центра поддержки малого и среднего бизнеса?

-- Мы наладили сотрудничество с рядом международных организаций, а не просто работаем в рамках нашего бюджета. В сотрудничестве с ООО «HIS Mongolia», в рамках одного из Меморандумов о взаимопонимании, подписанных с около 15 организациями, мы начали продавать продукцию микро-, малых и средних предприятий и услуги на рынок Японии. После двух месяцев подготовки мы рады сообщить о старте продаж на японском рынке с 1 января 2022 года на онлайн-платформе. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным в ноябре, на веб-сайте www.sto-ory.com было размещено более 170 продуктов и услуг от более чем 20 компаний, работающих в наших девяти округах.

Кроме того, Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились предоставить грант в размере 1 миллиарда тугриков ($ 351 тыс.) на оборудование. До 10 миллионов тугриков ($ 3510) будет предоставлено 33 гражданам, предприятиям и организациям, пострадавшим от пандемии COVID-19 и нуждающимся в оборудовании. Мы также планируем представить продукцию ММСП на международных выставках, которые пройдут в США и Канаде в конце февраля. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании с Немецкой корпорацией международного сотрудничества (GIZ) мы работаем над запуском продуктов микро-, малых и средних предприятий и поставщиков услуг на немецком рынке во втором квартале этого года.

-Сколько людей используют этот сайт электронной коммерции?

- Есть крупная японская туристическая компания под названием HIS. Вместо того, чтобы развивать только индустрию туризма, она увеличивает стоимость основных продуктов страны. Поэтому ООО «HIS Mongolia», монгольский филиал компании, стремится представить продукцию МСП на японском рынке, а также конкурировать на международном рынке. Эта компания входит в десятку лучших компаний туристической отрасли страны. Продукты, размещенные на веб-сайте компании www.sto-ory.com, могут охватить не менее 50 миллионов клиентов.

- По каким критериям были отобраны более 20 компаний, которые сейчас продают свою продукцию на сайте?

-Заявки от граждан и бизнеса поступали через Центры поддержки МСП в девяти районах. У заявителей есть определенные требования, например, откуда они получают сырье, как они перерабатывают конечные продукты, соответствуют ли они качеству экспорта на международные рынки и производится ли их продукт в соответствии со стандартами MNS и ISO.

Однако продукт размещается и продается на онлайн-платформе только в том случае, если он соответствует общим требованиям, а не критериям. На данный момент мы размещаем продукты всех компаний, подавших заявки на платформу. Мы предоставляем бесплатные гражданские услуги, такие как маркетинг, фотосессии продуктов и услуги по переводу продуктов, отвечающих общим требованиям.

-Сколько граждан и компаний получили гранты до 10 миллионов тугриков?

-Благодаря нашему сотрудничеству с международными организациями граждане и компании, подавшие заявки на гранты в соответствии с условиями и требованиями этих организаций, прошли обучение. В процессе обучения соискателей оценивали во многих областях, например, насколько они пострадали от пандемии COVID-19, смогут ли они продолжать работать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе в назначенных им областях, смогут ли они создать рабочие места и смогут ли они производить значимую продукцию.

- Монгольский лунный Новый год — Цагаан Сар очень важный период для малого и среднего бизнеса. Какие мероприятия Центр поддержки малого и среднего бизнеса планирует организовать в это время?

- Правительство призвало не праздновать Лунный Новый год широко. Хотя люди будут праздновать только в кругу семьи, они все же могут подготовиться к празднику. Поэтому мы планируем организовывать как традиционные, так и виртуальные ярмарки для поддержки МСП.

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