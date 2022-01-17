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Парламент Монголии рассмотрит законопроект о бирже горнодобывающей продукции

CentralAsia (MNG) -  Министр горной и тяжелой промышленности Г.Ёндон передал спикеру парламента Г.Занданшатару первый законопроект о бирже горной продукции.

В соответствии со статьей 23 Закона о законодательстве был разработан законопроект о бирже горнодобывающей продукции, состоящий из семи глав, с целью организации справедливой, открытой и прозрачной торговли горнодобывающей продукцией в Монголии, предоставления возможности устанавливать реальные рыночные цены, увеличения инвестиций в горнодобывающий сектор за счет регулирование экспорта посредством единой политики. Также ожидается увеличение вклада сектора в экономический рост страны.

Законопроект определяет организационно-правовую форму биржи майнинга, отражает ее специфические функции и деятельность, устанавливает стандарты, определяет виды торгов, расчетов и переговоров.

Он также предусматривает детализацию отношений по обеспечению гарантий, предоставлению права на участие в биржевых торгах, обеспечению прозрачности и честности торгов, созданию общедоступной базы данных, распространению информации среди населения.

Министр Г.Ёндон подчеркнул, что в последние годы горнодобывающий сектор быстро рос, на его долю приходится более 20 процентов ВВП с 2005 года. В настоящее время этот сектор является опорой монгольской экономики. Поэтому важно централизовать доходы от горнодобывающего сектора прозрачным и рентабельным образом, - отметил он.

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