Прогноз политики: Правящая партия Монголии меняет баланс

Генеральный секретарь Амарбаясгалан

CentralAsia (MNG) - Правящая Монгольская народная партия (МНП) созвала и утвердила премьер-министра Оюун-Эрдэнэ в качестве председателя партии. МНП также внесла серьезные изменения в свой ключевой орган, принимающий решения (также известный как Руководящий совет), представив лидеров следующей линии и охватив новую фракцию.

Генеральный секретарь МНП Амарбаясгалан остается на своем посту, и его считают фаворитом на смену Оюун-Эрдэнэ в будущем.

Из 36 членов Руководящего совета заместитель премьер-министра Амарсайхан, мэр Улан-Батора Сумъяабазар, депутат Бямбацогт, спикер Занданшатар, депутат Хурэлбаатар и глава администрации президента Содбаатар также следует считать сильными кандидатами на высшую должность в МНП.

Министр труда Амарзаяа (внучка уважаемого премьер-министра Жасрая, которая, вероятно, будет баллотироваться в парламент в 2024 году), депутат Булгантуяа (бывший заместитель министра финансов), депутат Учрал и депутат Амартувшин — перспективные лидеры, олицетворяющие прогрессивные взгляды.

Консерваторы, такие как глава кабинета министров Нямдорж, депутат Н.Энхболд и депутат Мөнх-Оргил, вероятно, будут больше играть консультативную роль в Руководящем совете.

Крайне левая МНРП (которая воссоединилась с МНП ранее в этом году) получила семь мест в Руководящем совете, став значительной группой внутри правящей партии.

МНРП воссоединилась с МНП в поддержку президентских выборов Хурэлсуха в начале этого года по договоренности бывшего президента Энхбаяра. Большинство представителей МНРП в Совете — малоизвестные политики.

Учитывая 20-процентную долю власти в Руководящем совете (7 из 36), фракция МНРП, вероятно, попросит Оюун-Эрдэнэ пару министерских постов в его кабинете и другие ключевые административные должности в правительстве.

Бывшие премьер-министры Сү.Батболд и М.Энхболд были исключены из Руководящего совета, предполагая, что голоса умеренных внутри МНП могут ослабнуть.

Батболд и Энхболд вывели партию на центристский курс в 2010-е годы. Но с их уходом ситуация, скорее всего, изменится.

автор: Амар Адъяа

источник: mongoliaweekly.org

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