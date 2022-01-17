За сутки в Монголии выявлен 1676 новый случай COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлен 1 тыс. 676 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 410 тыс. 542.

Из новых случаев 1 тыс. 083 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 590 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 235 пациентов находятся в легком, 4 тыс. 488 — в среднем, 773 — в тяжелом и 52 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксирован 1 случай смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 013.

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