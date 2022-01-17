Четвертой дозой прививки от COVID-19 в Монголии охвачено более 36 тыс. человек

CentralAsia (MNG) - Против коронавируса двумя дозами вакцины в стране привито почти 100% целевой группы населения.

К 17 января первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) получили уже 69,7 процентов, а оба компонента – 66,6 процент населения.

Почти 100 процентов целевой группы населения Монголии привиты двумя дозами вакцины против COVID-19.

Монголия сохраняет лидерство в регионе Азии по темпам вакцинации.

В частности первую дозу вакцины получили 2 млн 267 тыс. 969 человек, вторую – 2 млн 168 тыс. 125 человек.

И 968 тыс. 478 человека (20,0 процент) привито бустерной дозой или третей дозой вакцины от COVID-19. Также 36 404 человек получили четвертую дозу прививки против COVID-19.

С начала года Монголия импортировала 7,7 млн доз вакцин. Из них 5,8 млн - вакцины, закупленные государством.

Это эквивалентно 16 процентам всех вакцин, полученных по программе Covax. Вакцины также были получены из Японии, Китая и Индии.

Кроме того, частный сектор внедрил небольшое количество вакцин. В настоящее время гражданам вводится третья доза вакцины. Правительство заявило, что запасов вакцины достаточно.

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