В Казахстане ушел с поста еще один зять Назарбаева — Тимур Кулибаев

Тимур Кулибаев

CentralAsia (KZ) - Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Его обращение к членам президиума НПП РК «Атамекен» разместили на сайте нацпалаты.

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей», - говорится в его обращении.

Он выразил признательность коллективу «Атамекен» за совместную содержательную работу.

Кулибаев данную должность занимал с сентября 2013 года.

Тимур Кулибаев — муж средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары.

Кулибаев включался в рейтинги казахского Forbes «50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 2021» и «50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2021».

Трудовой стаж:

- научно-исследовательский экономический институт планирования и нормативов (НИЭИ ПиН) при Госплане КазССР (1988-1990);

- директор Научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана (1990-1992);

- руководитель концерна «Алтын-Алма» (1992-1995);

- председатель наблюдательного совета, член кредитного комитета Алматинского торгово-финансового банка (1995-1997);

- руководитель Дирекции оценки проектов и ведения переговоров Госкомитета Республики Казахстан по инвестициям, на правах заместителя председателя (1997);

- вице-президент по экономике и финансам ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (1997-1999);

- президент ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (1999-2001);

- генеральный директор ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа», созданного на базе компаний «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз» (2001-2002);

- первый вице-президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз», образованного путем слияния национальных компаний «Казахойл» и «Транспорт Нефти и Газа» (2002-2005);

- внештатный советник президента Казахстана (2005-2013);

- заместитель председателя правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2006-2007);

- заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2008-2011);

- председатель Правления, Член Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (04.2011-12.2011);

- председатель Президиума Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» (2011-2014);

- председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (с 11.2005);

- председатель Президиума Национальной Палаты Предпринимателей РК «Атамекен» (с 09.2013).

Состояние Тимура Кулибаева и его жены Динары Forbes весной 2021 года оценивал в $2,9 млрд на каждого. Это пятое место в списке богатейших бизнесменов страны. Супруги владеют основными бизнес-активами в равных долях. Через инвестиционную группу «Алмэкс» они, в частности, владеют мажоритарной долей в крупнейшем по объему активов банке страны — Народном банке Казахстана (Халык Банке).

Кулибаеву также принадлежат активы, связанные с производством и реализацией автомобильного топлива, скачок цен на которое стал поводом для начала протестов в западных районах страны. Через сингапурский холдинг Steppe Capital он владеет британской Nostrum Oil & Gas, контролирующей нефтедобытчика и производителя сжиженного углеводородного газа (СУГ) «Жаикмунай». Летом 2021 года на фоне дефицита СУГ на внутреннем казахстанском рынке власти страны обязали производителей топлива отказаться от экспорта, однако для некоторых компаний сделали исключение, в том числе для «Жаикмунай». В 2020 году Joint Technologies Кулибаева приватизировала крупную автозаправочную сеть (более 300 АЗС), до этого принадлежавшую государственному «Казмунайгазу», до этого бизнесмен уже владел сетью автозаправок GasEnergy.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения