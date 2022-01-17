Объявлены первые чемпионы Монгольской федерации фехтования на инвалидных колясках

CentralAsia (MNG) - В Монголии организован первый национальный чемпионат по фехтованию на колясках.

Фехтование — инвалидная коляска. Это вид спорта по фехтованию для спортсменов с ограниченными возможностями. Он управляется Международной федерацией спорта для инвалидов-колясочников, которая является федерацией Международного паралимпийского комитета. Фехтование является одним из видов спорта в Паралимпийских играх, которые проводятся раз в четыре года в разных странах. Первое ограждение для инвалидных колясок состоялось в 1950 году, и с 1960 года оно является частью Паралимпийских игр. Действие игры происходит в специальной раме, чтобы удерживать инвалидные коляски в устойчивом положении.

В случае ограждения инвалидной коляски, фехтовальщики делают пять касаний, но они не могут продвинуться или отступить. Здесь также фехтовальщики используют три вида оружия: фольга, шпага и сабля. Игра включает в себя такие приемы, как нырять , делать пол-оборота, наклоняться вперед и назад, чтобы избежать прикосновения. Однако все прикосновения должны быть забиты, чтобы фехтовальщик не поднялся со своего места.

В случае с фольгой, фехтовальщикам разрешается поражать только часть туловища, а в случае сабли и шпаги, фехтовальщикам разрешается касаться любой части тела выше талии.

Продолжительность игры не более четырех минут на предварительных этапах. Если за это время фехтовальщик получил пять или более ударов, он считается победителем. В соревнованиях первые раунды состоят из девяти хитов, а прямые раунды — из пятнадцати хитов. В случае ничьей проводится внезапный смертельный бой продолжительностью в одну минуту, когда фехтовальщик, забивший первое действительное касание, объявляется победителем.

Мужской одиночный разряд:

1 место: Б.Даваасурэн (спортсмен компании Hi pay)

2 место: Б.Жигмэддорж

3 место: Б.Гантулга и А.Дөлгөөн

Женский одиночный разряд:

1 место: Д. Цолмон

2 место: Ч. Тунгалагтуяа

3 место:Б.Гантуяа и С.Оюндарь.

Золотые медалисты получат право участвовать в чемпионате мира в Таиланде.

фото: Монгольская спортивная корпорация

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