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Монголия и ЕС подпишут меморандум о сотрудничестве в области управления лесами

CentralAsia (MNG) -  Министр окружающей среды и туризма Монголии Н.Уртнасан провела встречу с послом и главой Представительства Европейского Союза в Монголии Аксель Никез

Министр Н.Уртнасан попросила ЕС поддержать прямые инвестиции в реализацию национальной кампании «Один миллиард деревьев», заявив: «Правительство планирует создать агентство лесного хозяйства и расширить партнерские отношения в этом секторе. На данный момент у нас есть резерв в 9,2 млн саженцев. Особое внимание уделяется поддержке лесного хозяйства и увеличению рабочей силы для десятикратного увеличения запасов».

Посол ЕС Аксель Никез поблагодарила министерство за внимание к охране окружающей среды, сокращению опустынивания, загрязнению воздуха и обязалась сотрудничать в управлении лесами. Посол ЕС также сообщил, что Монголия станет одной из пяти основных стран-партнеров по сотрудничеству в области управления лесным хозяйством,т стороны договорились подписать Меморандум о сотрудничестве в области управления лесами в преддверии крупных международных форумов и встреч, запланированных на ближайшие месяцы, что откроет возможности для привлечение инвестиций в сектор при поддержке ЕС.

Еще одна проблема, на которой сосредоточено внимание министерства окружающей среды, заключается в том, что более 80 процентов общей площади Улан-Батора затронуто загрязнением почвы, сказала министр Н. Уртнасан, выдвинув предложение о сотрудничестве в решении этой проблемы.

Министр заявила, что министерство окружающей среды готово сотрудничать с ЕС в развитии лесных питомников в регионах, создании резерва семян, обучении и повышении квалификации рабочей силы и других усилиях в рамках программы ЕС «Зеленое восстановление» и обязалось реализовать план по установлению создать рабочую группу для улучшения управления отходами в сотрудничестве с ЕС и усиления межотраслевой координации.

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