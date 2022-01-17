Назарбаев 2-3 января навестил родное село под Алматы, а затем улетел в ОАЭ через Кыргызстан, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев живым и здоровым приезжал в родное село Шамалган под Алматы 2 января, был там и 3 числа. Затем на бронированном автомобиле он выехал в Кыргызстан, откуда улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом газете «Московский комсомолец» рассказали односельчане Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев родом из села Шамалган, что в часе езды от Алматы. Но ездить туда местные таксисты в большинстве своем не рискуют. Признаются, что боязно. Мол, село со всех сторон охраняют силовики, в случае чего откроют стрельбу без предупреждения. Жители Алматы подтверждают опасения водителей: «Там проживают родственники Назарбаева, их дома на особом контроле. Близко приближаться нельзя, фотографировать тем более». А уж родовое захоронение первого президента, по рассказам казахстанцев, и подавно оберегают от посторонних глаз, так же, как резиденцию бывшего президента. «Там стоит круглосуточный пост вооруженной охраны», - предупредили издание знающие люди.

После таких разговоров издание поехало в село без особой надежды отыскать там что-то интересное.

Свежих могил нет

Кладбищ в селе Шамалган четыре. На каждом из них родовые могилы сельчан.

Семейное захоронение Назарбаевых располагается у подножия гор. Место глухое, но пейзаж здесь, как с открытки: горы, сосны, лошади.

Указать дорогу соглашается один из местных жителей. Правда, проводник выскочил из машины до поворота на кладбище: «Мне еще здесь жить, не хотелось бы засветиться. Я вас здесь подожду». Водитель тоже остановился на полпути: «От греха подальше постою подальше».

К кладбищу ведет асфальтированная дорожка со свежевыкрашенным бордюром. По обе стороны аллеи - сосны. За оградкой кладбища мусульманские могилы утопают в сухой траве.

Склепов здесь два. Тот, что побольше принадлежит семье Назарбаевых. Она напоминает восточный мавзолей. Сделана из добротного кирпича, купола окрашены в голубой цвет.

Усыпальница Назарбаевых в Шамалгане

По словам корреспондентов, кругом ни души, внутрь можно пройти свободно. Надгробия отца, брата и племянника Назарбаева накрыты зелеными покрывалами. С надгробия матери покрывало упало, да так и лежит на полу.

Около склепа оградка, за которой находится обычное кладбище. Одна из могил принадлежит жене младшего брата Елбасы Болата, Гульжан. Женщина скончалась 29 июня 2020 года. Корреспонденты обратили внимание, что на совсем древнее захоронение - на камне выбиты три фамилии Назарбаевых. Никаких свежих могил на погосте нет.

Усыпальница Назарбаевых изнутри. В центре — могила матери Елбасы

«Больше мы его не видели»

В сотне метров от кладбища замечаем единственный деревенский дом. Припаркованы две машины, вдалеке несколько мужчин жгут костер. По-русски хорошо из них говорит один, рослый, лет шестидесяти.

- Мы бы хотели найти смотрителя кладбища.

- За могилами я присматриваю.

- Вы в курсе, что вся страна ищет Нурсултана Назарбаева?

- Первый раз слышу. Кто его ищет?

- Его с 28 декабря никто не видел, с тех пор, как он приезжал в Москву. Ходят слухи, что он может быть тут, в родном селе...

- Его тут точно нет. Он приезжал 2-3 января, потом уехал. Больше мы его не видели.

- Как вы поняли, что именно Назарбаев здесь был 2 и 3 января?

- Так в селе такие вещи не скроешь. Мы насчет его визита поняли по машинам с сопровождением, которые сюда понаехали. Второго января он абсолютно точно был здесь. Меня заранее предупредили, что приедет на кладбище. Мы все подготовили, ждали его. Но видимо, у него дела появились, не доехал. Дело в том, что у нас после обеда могилы не посещают. А он приехал поздно. Не успел.

- То есть Назарбаев жив?

- Да живой, конечно. Все с ним нормально. Если вы думаете разыскать тут его могилу, то не старайтесь. Никаких тайных похорон не проводили. Да у нас и не похоронишь никого тайно. Последней, кого хоронили из их семьи, была невестка Назарбаева, жена его родного брата Болата (у Болата дом в Шамалгане - «МК»). Она тоже в селе жила. От чего умерла, точно не знаю. Может, от коронавируса. В пандемию у нам много народу умерло в селе, не только она.

- И чувствовал себя Назарбаев нормально?

- Да все с ним хорошо. Я его лично не видел. Но те, кто видел, рассказывали, что нормально он выглядел. Кортеж, охрана, все при нем было, как обычно.

- Зачем он сюда приезжал?

- У него здесь в поселке братишка и сестренка (Анипа Назарбаева - «МК») родные живут, наверное, к ним в гости и приезжал. Алматы - город красивый, но там давка, пробки. А они люди простые, им тут комфортнее.

- Настолько простые, что могут пройти и прогуляться по улице?

- А что тут такого? Брат Назарбаева ходил, прогуливался. На кладбище часто заходил. И у сестры Назарбаева нет охраны. Соседи к ним спокойно в гости ходят туда-сюда.

- Назарбаева в селе любят?

- Любят - не любят, я не знаю. Спокойно относятся.

- Нам рассказывали, что в вашем селе усиленная охрана…

- Да нет никого здесь. Езжайте, сами посмотрите.

- После погромов не волновались, что могилы смогут снести?

- Для мусульман, могилы – святое. Никто не станет их трогать. Мы не допустим погром могил. Если только человек не боится Аллаха, то может на такое пойти.

- Ваше село считается богатым, здесь, наверное, не простые люди живут?

- Я бы не сказал, что богатое. Неужели сами не поняли еще. На меня посмотрите. У меня свое хозяйство, лошади. Но я не богатый человек.

- Село внешне кажется обустроенным.

- Я бы не сказал, что обустроенное. Это все вранье. Главную дорогу сделали, а вы сверните внутрь поселка, посмотрите, как люди там живут.

- Токаев сюда случайно не приезжал в последние дни?

- Ему зачем сюда приезжать? Я его ни разу здесь не видел.

- Если Назарбаев здесь был в первых числах января, куда он потом уехал?

- Мы откуда знаем? Да и как-то не интересовались.

- В Кыргызстан мог уехать?

- Граница у нас рядом, всего 250-300 км. Теоретически он мог остаться в поселке. У нас ведь никаких погромов не было. Но если бы он здесь сейчас был, поверьте, все бы знали.

Смотритель кладбища

Мужчина попросил не снимать его на видео: «А то выложите в Тик-Ток, неудобно будет».

«На бронированных машинах уехали в сторону границы»

Почти все селяне подтвердили, что президент приезжал. Некоторые поделились более подробными деталями.

Человек, который занимает в Шамалгане административную должность, рассказал любопытные подробности: «Назарбаев приезжал сюда после Нового года, навестил больного брата Болата, которому не так давно вроде операцию делали в Германии, потом его перевели в Израиль. Затем он вернулся в Шамалган.

Нурсултан Назарбаев с сестрой Анипой, другом и родственницей

Нурсултан Назарбаев в те дни с семьей собирался у наших старейшин. Прошло совещание. Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы. Там их встретили. Доставили в аэропорт, откуда они все улетели в Арабские Эмираты.

Считайте, президент Кыргызстана его спас. Ведь в 2010 году Назарбаев тоже спас бывшего главу Кыргызстана Бакиева, когда во время «апрельской революции» вывез его из страны. Он об этом сам рассказывал».

От села Шамалган до столицы Кыргызстана Бишкека ехать чуть больше 200 км — добраться на машине можно часа за три, а то и быстрее. В 20 км от Биш

Другой сельчанин добавил, что во время протестов в местном ДК, которое на время «замаскировали» под поликлинику, находился штаб, где собирались люди, которые охраняли село. Зачем понадобилась в селе охрана, куда протестующие не дошли, не известно.

Еще одна женщина рассказала историю, связанную с семьей родного брата Назарбаева: «Когда начались протесты, старшая дочь Болата Назарбаева пожаловалась знакомым, что их дом обокрали. Слухи об этом быстро разнеслись по деревне. Мы тогда удивились, кто их может обокрасть. У них на доме камеры, никто не залезет. Позже выяснилось, что она специально распространила слухи, чтобы уж точно в их дом не залезли погромщики».

Сельчане готовы обсуждать протесты, а вот про Назарбаева говорят неохотно.

«Поймите, никому уже нет дела до Назарбаева. На митингах звучали лозунги: «Дед уходи». Назарбаев ушел. Все успокоились. Всем стало все равно, куда он ушел. Главное, просьбу митингующих выполнил», - объяснила местная жительница.

Из досье «МК»

Кроме свидетельств наших собеседников, отлет Нурсултана Назарбаева в ОАЭ косвенно подтверждают и другие сведения. Так, младшая дочь Елбасы Алия «снесла» свои аккаунты в соцсетях после того, как в ее Инстаграме, в разделе «информация об аккаунте», сервис автоматически определил ее местонахождение как Объединенные Арабские Эмираты (такое определение происходит, если аккаунт публичного лица верифицирован синей галочкой).

Казастанское издание 24.kg сообщало, что младший брат Назарбаева Болат на автомобиле уехал в Кыргызстан и оттуда, из Бишкека, улетел в Дубай.

Сам Нурсултан Назарбаев постоянно, по нескольку раз в год бывал в ОАЭ. Известно о его поездке в Абу-Даби 28 октября прошлого года. Елбасы встречался с наследным принцем, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Формальный повод - вручение принцу премии «За мир без ядерного оружия».

Поездки в Эмираты казахстанские аналитики связывали с состоянием здоровья Назарбаева - якобы он летал туда с медицинскими целями. Говорили также о том, что деньги назарбаевского клана хранятся в ОАЭ.

У семьи и приближенных Елбасы в Эмиратах немало элитной недвижимости, в том числе на искусственных насыпных островах. Виллой там владеет дочь первого президента Алия.

Как ранее писало издание Orda_kz, младшая дочь Нурсултана Назарбаев Алия Назарбаева также удалила свой аккаунт в Facebook.

Ранее сообщалось, что Алия Назарбаева закрыла свой аккаунт в Instagram. В настройках Instagram можно увидеть месторасположение аккаунта. Судя по странице Алии Назарбаевой, она, предположительно, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечало Orda_kz.

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