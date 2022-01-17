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Представлен законопроект о создании СЭЗ «Долина Хөшиг» в Монголии

CentralAsia (MNG) -  14 января вице-премьер-министр Монголии С.Амарсайхан представил спикеру Г.Занданшатару законопроект о постановлении о создании Свободной экономической зоны в долине Хөшиг.

Свободная экономическая зона площадью 1000 га на территории сомона Сэргэлэн аймака Төв будет располагаться вокруг нового международного аэропорта имени Чингисхана.

Путем создания СЭЗ «Долина Хөшиг»:

  • Будет создана специализированная зона для туризма, бизнеса и финансовых операций посредством производства и услуг, таких как туристические услуги, ориентированные на кочевую культуру, азартные игры и связанные с ними услуги, культурная и творческая индустрия, торговля, а также международные банковские и финансовые услуги,
  • Будет создана зона экспортоориентированного производства и инноваций на основе науки, передовых технологий и искусственного интеллекта,
  • Будут созданы возможности для того, чтобы страна стала «Транзитной Монголией», используя географическое преимущество расположения между Азией и Европой для облегчения торговли и транспортировки и создания более благоприятных условий для инвестиций.
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