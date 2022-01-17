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В Алматы задержан 2601 участник массовых беспорядков

CentralAsia (KZ) -  В информационном центре комендатуры Алматы сообщили, что с начала антитеррористической операции задержан 2 тыс. 601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений.

«Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 тыс. 077 боеприпасов», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что за прошлые сутки на пульт «102» поступило 329 сообщений.

«В кол-центр комендатуры поступило 48 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны», - отметили в полиции.

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