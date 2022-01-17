Кузен экс-главы КНБ Карима Масимова Нурлан Масимов покинул пост начальника полиции Павлодарской области

Нурлан Масимов

CentralAsia (KZ) - Нурлан Масимов освобожден от должности начальника Департамента полиции Павлодарской области, передает Tengrinews.kz.

«Приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева Масимов Нурлан Мырзаханович освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области согласно поданному рапорту. Исполняет обязанности начальника Департамента полиции Павлодарской области полковник полиции Каиров Жаскайрат Иманбекович», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

На своей странице в Facebook Нурлан Масимов опубликовал пост, в котором поблагодарил жителей области.

«Наше общение в социальной сети позволило мне и моим коллегам с нового ракурса взглянуть на нашу работу. Было очень важно напрямую контактировать с сами, обсуждать проблемы, строить планы, делиться с вами новостями о работе полиции в целом.

Ценными для меня были и критикующие комментарии. Они указывали на существующие проблемы в жизни павлодарцев, и мы старались незамедлительно устранять недочеты в нашей работе. За эти годы использовались все имеющиеся возможности, чтобы сделать жизнь наших граждан мирной и спокойной.

Благодарю каждого подписчика и жителя Павлодарской области за поддержку, внимательное отношение к деятельности полиции и плодотворную совместную работу по укреплению безопасности в регионе. Можно сказать с уверенностью, что благодаря вам Павлодарская область будет процветать, а люди в нем будут жить спокойно и счастливо», - написал он.

48-летний Нурлан Масимов возглавлял Департамент Павлодарской области с ноября 2019 года.

Полицейский начинал свою карьеру оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области. Спустя год дослужился до старшего оперуполномоченного, затем стал заместителем, а после начальником ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области, заместителем начальника ДВД Алматинской области. В 2019-2019 годах занимал пост первого заместителя начальника ДП Алматы. В 2019 году возглавлял седьмой департамент МВД.

Генерал-майор Нурлан Масимов приходится кузеном экс-главе КНБ Кариму Масимову.

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