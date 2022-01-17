Внучки Ислама Каримова встретились в Узбекистане спустя 8 лет (фото)

CentralAsia (UZ) - Внучки Ислама Каримова – Иман Каримова - дочь Гульнары Каримовой и Марьям Тилляева - дочь Лолы Каримовой-Тилляевой) – впервые за восемь лет встретились в Узбекистане.

Марьям Тилляева в своем аккаунте в Instagram разместила фото с Иман Каримовой, снятое в Ташкенте. Марьям Тилляева проживает с мужем в Москве, а Иман Каримова в Лондоне.

Девушки побывали в мавзолее Ислама Каримова, который расположен в Самарканде, а также посетили ряд других архитектурных памятников.

"Я очень давно хотела приехать в Самарканд и навестить Бобо. Он был самым заботливым дедушкой и мне его сейчас очень сильно не хватает. Для меня эта поездка очень многое значит, так как у Бобо через пару недель должен был быть день рождения. Я благодарна за возможность впервые его навестить и возложить цветы вместе с Иман. В мавзолее очень сильно ощущается его энергия и присутствие", – написала Марьям Тилляева.