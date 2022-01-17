В Узбекистане попросили всех работодателей привить сотрудников до 20 января

CentralAsia (UZ) - Работодатели должны срочно обеспечить вакцинацию всех своих сотрудников от COVID-19. Соответствующий призыв опубликован Министерством здравоохранения Узбекистана.

Отмечается, что это связано с проникновением омикрон-штамма коронавируса в Узбекистан. В сообщении подчёркивается, что ВОЗ считает вакцинацию единственным способом предупредить заболевание.

Минздрав призвал работодателей до 20 января обеспечить прививки для всех сотрудников, а также принять меры для недопуска непривитых работников.

По закону работодатель имеет право отстранить непривитого сотрудника от обязанностей, напомнил Минздрав. С июля 2021 года в Узбекистане действует обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей.

Вакцинация в стране является бесплатной. Для организаций, где более 20 сотрудников ожидает прививки, есть возможность вызвать выездную прививочную бригаду.

Кроме того, среди тех, кто получит сертификат о вакцинации в январе-марте этого года, будет проводиться розыгрыш ценных призов. Главный приз — автомобиль.

Не обязаны вакцинироваться сотрудники, имеющие медицинские противопоказания для получения прививки.

Сотрудникам, получившим прививку, рекомендуется предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19.