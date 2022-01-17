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В Казахстане за сутки выявлено 11 524 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 тыс. 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 4639;

- город Алматы — 1578;

- Карагандинская область — 1356;

- Атырауская область — 596;

- Алматинская область — 410;

- Акмолинская область — 400;

- Павлодарская область — 345;

- город Шымкент — 343;

- Актюбинская область — 285;

- Кызылординская область — 270;

- Жамбылская область — 257;

- Западно-Казахстанская область — 220;

- Костанайская область — 214;

- Восточно-Казахстанская область — 213;

- Мангистауская область — 172;

- Туркестанская область — 125;

- Северо-Казахстанская область — 101.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 061 тыс. 432 случая коронавируса.

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