В Казахстане за сутки выявлено 11 524 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 тыс. 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 4639;
- город Алматы — 1578;
- Карагандинская область — 1356;
- Атырауская область — 596;
- Алматинская область — 410;
- Акмолинская область — 400;
- Павлодарская область — 345;
- город Шымкент — 343;
- Актюбинская область — 285;
- Кызылординская область — 270;
- Жамбылская область — 257;
- Западно-Казахстанская область — 220;
- Костанайская область — 214;
- Восточно-Казахстанская область — 213;
- Мангистауская область — 172;
- Туркестанская область — 125;
- Северо-Казахстанская область — 101.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 061 тыс. 432 случая коронавируса.