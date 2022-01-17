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Министр природы и окружающей среды г-жа Н.Уртнасан отправлена в отставку
Н.Уртнасан
Н.Уртнасан

CentralAsia (MNG) -  17 января на внеочередном заседании Кабинета министров Монголии были освобождены от своих обязанностей министр природы и окружающей среды Н. Уртнасан, заместитель министра Ц. Батбаяр и заместитель генерального секретаря Д. Ганболд.

Мэру Улан-Батора Д.Сумьяабазару также поручено привлечь к ответственности должностных лиц Администрации столичного губернатора за загрязнение атмосферного воздуха.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан будет временно отвечать за деятельность Министерства природы, окружающей среды и туризма.

Ч.Болортуяа
Ч.Болортуяа

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ч.Болортуяа.

Хотя Н. Уртнасан является председателем Национального комитета по контролю за загрязнением воздуха, она никогда не проводила совещаний и не принимала серьезных мер по борьбе с загрязнением воздуха. Ее привлекли к ответственности за то, что она не предоставляла функции профессиональным организациям.

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