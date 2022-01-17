В Узбекистане обновлен антирекорд за все время пандемии: выявлено 1037 зараженных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:36, 17 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане побит новый антирекорд по числу заражений COVID-19 за все время пандемии: 16 января в стране зафиксировано 1037 новых случаев заражения COVID-19. Ташкент остается эпицентром распространения - 535 случаев.
В настоящее время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 199193 человека (97%).
За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались три человека. Общее количество пациентов, скончавшихся от коронавируса, достигло 1518.
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