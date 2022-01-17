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В Узбекистане жителям перестанут выплачивать деньги за ходьбу
Предыстория: Узбекистанцам в июле выплатили почти $5 тысяч за ходьбу

CentralAsia (UZ) -  Платформа «Здоровый образ жизни» (1hls.uz) перестанет ежедневно выплачивать 3 тысячи сумов (2 цента) узбекистанцам, прошедшим не менее 10 тысяч шагов.

Как сообщает Министерство туризма и спорта Узбекистана, с 16 января внедряется новая система поощрения. Теперь вместо ежедневных выплат среди пользователей, прошедших 10 тысяч шагов в день, будет проводиться лотерея. Каждую неделю на 1hls.uz будет разыгрываться денежный приз в размере 100 миллионов сумов (9250 долларов) и тысяча велосипедов.

Прозрачность распределения средств будут контролировать члены Общественного наблюдательного совета. В его состав вошли активисты, IT-специалисты, журналисты и блогеры.

Ранее сообщалось, что до сегодняшнего дня пользователям платформы «Соғлом турмуш тарзи» («Здоровый образ жизни») выплачено 43 млрд. 45 млн 953 тысячи сумов. Число узбекистанцев, зарегистрированных на платформе «Соғлом турмуш тарзи», достигло более 1 млн 200 тысяч человек.

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