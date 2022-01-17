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В аэропорту Украины задержали трех граждан Узбекистана с поддельными паспортами Болгарии

CentralAsia (UZ) -  Трех граждан Узбекистана задержали правоохранительные органы Украины во время паспортного контроля. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным ведомства, поддельные документы выявили во время повторной проверки пассажиров авиарейса в Польшу. Трое граждан Узбекистана пытались вылететь из аэропорта "Борисполь" с поддельными паспортами Болгарии в Варшаву. В документах иностранцев были заменены странички с персональными данными. Пограничники выяснили, что по настоящим паспортам граждане Узбекистана должны были зарегистрироваться на авиарейс в Турцию. Однако вместо того, чтобы вылететь в Анкару, иностранцы направились на рейс в Варшаву уже с поддельными паспортами.

Нарушители сообщили, что поддельные документы купили в Украине за 12 тысяч долларов. О данных фактах пограничники проинформировали полицию, а иностранцам придется заплатить штраф за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Поддельные документы у них изъяли.

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